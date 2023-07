Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Krapkowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krapkowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Master Truck Show 2023. Kolorowe, chromowane i błyszczące - tak wyglądają ciężarówki biorące udział w zlocie w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem”?

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Master Truck Show 2023. Kolorowe, chromowane i błyszczące - tak wyglądają ciężarówki biorące udział w zlocie w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Są też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle. Można rozerwać się w wesołym miasteczku, posłuchać dobrej muzyki i przelecieć się szybowcem. 📢 Zarobki w polskiej policji 2023. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. Jesteście zaskoczeni? Funkcjonariusze mają też sporo bonusów Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wciąż szuka chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.

📢 Ile kosztują wakacje we Włoszech 2023? Sprawdziliśmy ceny na włoskich wakacjach: ile zapłacimy za zakupy, pizzę, makarony i paliwo? Włochy to cel wakacyjnych wypraw wielu Polaków. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny we Włoszech w czasie wakacji 2023. Ile zapłacimy za zakupy, pizzę, makarony i paliwo? Włoskie ceny w sezonie 2023 są wyższe niż w Polsce. Zobaczcie, jakie czekają was wydatki na wakacyjnym wyjeździe do Włoch 2023.

Tygodniowa prasówka 16.07.2023: 9.07-15.07.2023 Krapkowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krapkowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Master Truck Show 2023. Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rusza największy zlot samochodów ciężarowych. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE

📢 Historia fotografii i poczet opolskich fotografów. Wydawca i kolekcjoner Bogusław Szybkowski ujawnia losy przedwojennych fotografów Dawni mistrzowie obiektywu. Oni pokazali nam, jak wyglądała przeszłość, a potem sami zaginęli w jej odmętach. Fotografowanie ma już prawie 200 lat historii i kiedyś było elitarną sztuką, która zawsze budziła emocje. 📢 Nowy Volkswagen Passat. Zobacz jak będzie wyglądać Nowy Passat Variant będzie świętować premierę pod koniec sierpnia, ale już dziś Volkswagen zdradza nieco szczegółów na temat najnowszej generacji tego auta. Nowy model będzie wyposażony w intuicyjny system infotainment, nowe adaptacyjne zawieszenie, ergonomiczne fotele. To będzie dziewiąta generacja tego bestsellerowego modelu klasy średniej. Przez 50 lat sprzedano ponad 30 milionów egzemplarzy Passata. 📢 Deszcz pieniędzy pomoże walczyć z powodzią i skażeniem Odry. Jakie będą inwestycje na Opolszczyźnie? Ustawa o rewitalizacji Odry przewiduje budowę czterech zbiorników wodnych na Opolszczyźnie, oraz przebudowę zbiornika we Włodzieninie. Będą też pieniądze na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu.

📢 Sanepid zakazuje kąpieli w zalewie w Pietrowicach. Powodem nadmierny zakwit wody Wakacje trwają zaledwie dwa tygodnie, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach już zakazuje kąpieli w zalewie w Pietrowicach. Powodem jest nadmierny zakwit wody. 📢 Drogowcy zamkną część autostrady na wysokości wsi Odrowąż. Powodem kompleksowy remont mostu Trwa remont jednego z wiaduktów nad autostradą A4. Prace są prowadzone na wiadukcie znajdującym się w miejscowości Odrowąż, między węzłami Krapkowice i Opole Południe, na 248. kilometrze autostrady A4. 📢 Opolszczyzna boryka się z poważnym niedoborem leków w aptekach. Pacjenci są zmuszeni do turystyki lekowej po całej Polsce Na Opolszczyźnie trwa kryzys związany z niedoborem leków, który dotyka zarówno apteki, ale przede wszystkim pacjentów. W rezultacie brakuje podstawowych preparatów, jak i terapii dla osób z przewlekłymi chorobami. Zmusza to wielu pacjentów do podróżowania do innych miast, czasem oddalonych nawet o kilkaset kilometrów, celem zdobycia potrzebnego preparatu. W obliczu rosnącego niedoboru leków, przyszłość zdrowia publicznego w regionie stoi pod znakiem zapytania.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN