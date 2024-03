Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Krapkowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zarobki policjantów sukcesywnie rosną. Na początku tego roku funkcjonariusze otrzymali kolejną podwyżkę płac. Chcesz wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną, dającą satysfakcję oraz dobrze płatną pracę - wstąp w szeregi policji.

Noc Konfesjonałów to propozycja dla zapracowanych i zabieganych. Co najmniej w dziesięciu parafiach regionu będzie okazja do wieczornej i nocnej spowiedzi przedświątecznej. Opole i opolskie - gdzie będzie prowadzona spowiedź przedświąteczna dla zapracowanych?

Hans Lipinsky-Gottersdorf dzisiaj jest zapomniany, ale za życia był poczytnym i uznanym pisarzem w Niemczech, Ciekawostką jest, że swój pseudonim przybrał od nazwy rodzinnej wioski pod Kluczborkiem.