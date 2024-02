Prasówka tygodniowa z 4.02.2024 w Krapkowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na miejsce swojego balu studniówkowego, czyli tradycyjnej imprezy poprzedzającej egzamin maturalny, uczniowie Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku wybrali dom weselny Pod Wieżyczką. Zobaczcie, jak przebiegała zabawa.

Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie była najbardziej zapracowaną jednostką ochotniczej straży w województwie opolskim w 2023 roku. Wysyłano ją do akcji średnio co trzy dni. Pozycję lidera w rankingu wyjazdów utrzymuje drugi raz z rzędu.