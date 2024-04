Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Krapkowicach? Bądź na bieżąco

Przegląd marca 2024 w Krapkowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bohaterowie słynnej śląskiej pieśni ludowej nie są zmyślonymi postaciami. Karliczek był sołtysem Bzinicy Nowej, a Karolinka spoczywa na cmentarzu pod Dobrodzieniem.

Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu krapkowickiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

Tradycja święcenia pokarmów wielkanocnych odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił produkty, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Sprawdziliśmy godziny święconki w Opolu i w innych miastach w regionie.