Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się w Krapkowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tradycja święcenia pokarmów wielkanocnych odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił produkty, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Sprawdziliśmy godziny święconki w Opolu i w innych miastach w regionie.

Szukacie pomysłu na majówkę w Polsce inną niż wszystkie? W jakimś niezwykłym miejscu poza miastem, pełnym historii, niezwykłej atmosfery, ale też przytulnym i domowym? Mamy coś w sam raz dla was. Poznajcie 7 niezwykłych agroturystyk w starych obiektach – domach, stodołach, a nawet młynach – w których możecie oderwać się od codzienności, wypocząć i smacznie zjeść. To zachwycające zabytki i ruiny, przywrócone do dawnej świetności. Sprawdźcie, ile kosztują w nich noclegi na majówkę 2024.