Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Krapkowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zrealizowali kolejny wątek śledztwa w sprawie mafii śmieciowej. Do sprawy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 45 i 54 lat, którzy tylko od początku roku mogli na przestępczej działalności zarobić co najmniej 800 tys. tys złotych. Grozi im teraz nawet do 10 lat więzienia.

Prawie 3 tysiące wystawców przyjechało w miniony weekend (20-21 kwietnia) do pałacu w Mosznej na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Ich pupile rywalizowały tam o miano najpiękniejszych w kilkunastu różnych kategoriach.