Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Krapkowicach. Czy jesteś na bieżąco?

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zrealizowali kolejny wątek śledztwa w sprawie mafii śmieciowej. Do sprawy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 45 i 54 lat, którzy tylko od początku roku mogli na przestępczej działalności zarobić co najmniej 800 tys. tys złotych. Grozi im teraz nawet do 10 lat więzienia.

Prawie 3 tysiące wystawców przyjechało w miniony weekend (20-21 kwietnia) do pałacu w Mosznej na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Ich pupile rywalizowały tam o miano najpiękniejszych w kilkunastu różnych kategoriach.

To piękne jezioro na Opolszczyźnie od lat jest znane mieszkańcom i turystom odwiedzającym Otmuchów. Teraz w Jeziorze Otmuchowskim jest bardzo mało wody, więc takich widoków jeszcze nie było. Sami zobaczcie na zdjęciach.