Styczeń w Krapkowicach: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Krapkowicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2023 w Krapkowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwestrowy bieg po wyspie Bolko w Opolu. Ponad 250 biegaczy na Szybkiej Piątce Jerzego Siemaszki Sylwester to ostatni dzień, aby ustanowić swój roczny rekord biegowy za 2023 rok. Z tej okazji postanowiło wziąć udział ponad 250 biegaczy z naszego regionu. W ostatni dzień 2023 roku w samo południe na opolskiej wyspie Bolko odbył się bieg III Szybka Piątka Jurka Siemaszki. 📢 Życie rodzinne bywa trudne. Oto najlepsze memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają sieć 24.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.

Prasówka styczeń Krapkowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krapkowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Afera korupcyjna w ratuszu i Big Ben na kominie Elektrowni Opole. O tym pisała "Nowa Trybuna Opolska" 20 lat temu Zajrzeliśmy do gazet z 2003 roku. Niby był już XXI wiek, ale to były jeszcze całkiem inne czasy. Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, a Opole było wstrząsane aferą korupcyjną w ratuszu. Zobacz, czym 20 lat temu żyło Opolskie.

📢 Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla nich inne, niż zawsze. Celebryci, którzy w tym roku stracili bliskich Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą. 📢 Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty Lider zespołu Ich Troje odwiedził dzieci z domów dziecka z Bogacicy, Bąkowa i Lasowic Małych. Przywiózł im prezenty i zdradził, że sam wychował się w domu dziecka. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Policjanci z Opola zatrzymani za narkotyki. Trwa śledztwo prokuratorskie Kilkuosobowa grupa została zatrzymana za posiadanie i dystrybucję narkotyków. Byli tam również opolscy policjanci. Nielegalny proceder trwał kilka miesięcy. Trwa śledztwo prokuratorskie i policyjne postępowanie służbowe. 📢 W diecezji opolskiej ruszają odwiedziny kolędowe. Przygotuj się na spotkanie z księdzem. Jak przygotować mieszkanie na kolędę Tradycyjnie po świętach w polskim Kościele katolickim rozpoczyna się okres odwiedzin kolędowych. Księża odwiedzają mieszkańców, udzielając im błogosławieństwa w domach. To także okazja, aby lepiej poznać kapłana, a także porozmawiać o sprawach duchowych.

📢 Rozbój w Gogolinie. Przewrócił 50-letnią kobietę, dusił ją, wyrwał jej torebkę i uciekł. Wrócił już za kratki Policjanci kryminalni z komendy w Krapkowicach zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju w Gogolinie. Nocą bandyta napadł na kobietę, przewrócił ją, dusił, wyrwał jej torebkę i uciekł. Okazało się, że wcześniej był notowany także za zgwałcenie!

📢 Raj dla narciarzy. Jeseniki, Kotlina Kłodzka zapraszają na narty zjazdowe i na biegówki. W górach panuje piękna zima Tak dobrze nie było od wielu lat. W drugi weekend grudnia 2023 sezon narciarski rozpocznie większość ośrodków w najbliższych nam Jesenikach, ale także w polskich górach. Śniegu nie brakuje, na dodatek ciągle pada. 📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. To oni będą strzec naszego bezpieczeństwa. Poznaj nowych funkcjonariuszy Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego.

📢 Sprzedawali narkotyki pod szkołą podstawową! Na przerwie uczniowie mogli kupić amfetaminę, MDMA i marihuanę. Teraz stanęli przed sądem Skandaliczne fakty dotyczące handlu narkotykami wśród nieletnich w Głogówku wstrząsnęły lokalną społecznością. Sprawa trafiła już przed Sąd Okręgowy w Opolu, gdzie jedną z oskarżonych jest 30-letnia kobieta, matka czwórki dzieci.

📢 Żywe szopki w Polsce 2023. W których miastach będzie można je podziwiać? To wspaniała atrakcja na Boże Narodzenie Żywe szopki to jedne z najwspanialszych atrakcji świątecznych. By móc podziwiać te najpiękniejsze, turyści przemierzają często setki kilometrów. Przyjrzeliśmy się popularnym kierunkom na święta w Polsce i sprawdziliśmy, czy w 2023 roku będzie można podziwiać tam niesamowite szopki bożonarodzeniowe. 📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Który jest najbogatszy, a który ma najmniejszy majątek? Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu.

📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia. 📢 Śnieg paraliżuje ruch drogowy na Opolszczyźnie. Jeśli nie musisz wyjeżdżać samochodem, lepiej zostań dziś w domu Niestety im niższa kategoria drogi, tym więcej zalegającego na nim śniegu. Służby drogowe w całym województwie opolskim od sobotniego wieczoru intensywnie pracują, aby zapewnić możliwość przejazdu samochodów.

