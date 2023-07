Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Krapkowicach. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Historia tego domu zaczęła się od miłości do przyrody. Działka położona na brzegu Wisły zauroczyła młode małżeństwo, które uciekając od zgiełku miasta, spędzało każdą wolną chwilę na łonie mazowieckiej natury. Swoje marzenia przemienili w działanie. Dziś, dzięki pomocy Pawła Naduka z pracowni 77 Studio architektury w Warszawie, małżeństwo może pochwalić się jednym z najpiękniejszych domów w Europie. Projekt właśnie otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie European Property Awards.

W sobotę (8 lipca) w Kluczborku najbliżsi, przyjaciele, harcerze, współpracownicy pożegnali Mateusza Filę, tragicznie zmarłego w wypadku 36-latka. Ze wspomnień osób, które go znały rysuje się obraz człowieka ponadprzeciętnego, rozumiejącego sens i wagę pracy na rzecz dobra wspólnego.

W piątek (7 lipca) po godzinie 7.00 służby ratunkowe i drogowe otrzymały powiadomienie o wypadku na DK45 na wysokości Dąbrówki Górnej. To miejsce na trasie Opole – Krapkowice. Droga była zablokowana

36-letni harcerz Mateusz Fila zginął na miejscu, jego ciężarna żona i 4-letnia córeczka leżą w szpitalu. Kierowca drugiego samochodu uczestniczącego w wypadku oddalił się z miejsca wypadku. Później zgłosił się na komendę policji z adwokatem, za to bez prawa jazdy, ponieważ nie posiada wcale uprawnień do kierowania samochodem.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

Policjanci drogówki z Brzegu szukają kierowcy lamborghini, który urządził sobie szaleńczy rajd po autostradzie A4, wyprzedzając sznur samochodów pasem awaryjnym. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które mogło doprowadzić do wypadku na autostradzie.

Choć trwają wakacje, to aura nie zawsze pozwala na długie wędrówki. Stowarzyszenie Kraina św. Anny przygotowało więc dla dzieci zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie. Jedną z atrakcji było zrobienie własnej erupcji wulkanu.

Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim.

Ma 77 lat i wciąż jest hiperpopularny! Mowa o kostiumie kąpielowym typu bikini, który dziś obchodzi swoje święto.