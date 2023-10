Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Krapkowicach. Czy jesteś na bieżąco?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krapkowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego.

Kończy się rewaloryzacja zabytkowego parku w Pokoju. Prace trwały pięć lat i kosztowały ok. 34 mln zł. Efekt jest imponujący. Już w październiku tę perełkę Opolszczyzny będą mogli podziwiać turyści.

10 lat temu w Norwergii zmarła Alex, gwiazda muzyczna przełomu lat 70. i 80. Pochowano ją w rodzinnym Kluczborku, w którym wychowała się jako Aleksandra Naumik. Przed wyjazdem na Zachód zdążyła wystąpić nawet na Festiwalu Opole, ale nawet to nie uchroniło ją przed całkowitym zapomnieniem.