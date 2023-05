Przegląd tygodnia z 21.05.2023 w Krapkowicach. Najważniejsze wydarzenia od 14.05 do 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

The Sims 4 to niekwestionowany król wśród symulatorów życia dostępnych na rynku. Gra co chwile otrzymuje aktualizacje i nowe dodatki, dzięki czemu fani nie mogą się nudzić nawet ponad 9 lat po premierze. Tym razem deweloperzy postanowili zaangażować swoich graczy do tworzenia produkcji i udostępnili ankietę, dzięki której mogą wybrać, na jakim temacie skupi się nadchodzący dodatek. Zobacz, jak zagłosować i gdzie można to zrobić.