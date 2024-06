Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Krapkowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Robot kosiarka na domowym trawniku to przysłowiowy „pikuś”. Na rynek rolniczy wchodzą w pełni automatyczne, bezobsługowe maszyny, które na zaprogramowanym polu same posadzą, wyplewią i opryskają. Można je oglądać do niedzieli na Opolagrze w Kamieniu Śląskim.

W najbliższy weekend (8-9 czerwca) zamek w Mosznej będzie opolską stolicą turystyki i dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego „Wieże Osobliwości".

Impreza na lotnisku w Kamieniu Śląskim to będzie największe wydarzenie w branży rolnej od 8 lat. 350 wystawców i 40 tysięcy zwiedzających - tak zapowiadają się w najbliższy weekend targi Opolagra 2024.