Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Krapkowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Co trzeci polski uczeń w wieku 16-17 lat miał już styczność z nikotyną. Dla nastolatków bramą do nałogu są modne wśród nich e-papierosy: aż 78,1% uczniów używa ich regularnie, głównie ze względu na słodko-owocowe smaki. 24% uczniów przyznaje, że pali papierosy, a 7,4%, że używa podgrzewaczy tytoniu. Te zatrważające dane przynosi ankietowe badanie młodzieży, zrealizowane na grupie 1 tys. nastolatków z całej Polski.

Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

Sieci handlowe prześcigają się w promocjach i specjalnych ofertach z okazji Dnia Dziecka 2024. W tym tygodniu kupimy między innymi zabawki z dużymi upustami. Co proponują Biedronka, Lidl i Pepco na 1 czerwca?

Już 2 czerwca na zamku w Mosznej odbędzie się prozdrowotna impreza pod hasłem "Zabierz swoje serce na spacer". W ramach Święta Województwa Opolskiego, organizowanego przez marszałka województwa opolskiego, wszyscy mieszkańcy regionu będą mieli doskonałą okazję, aby zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

Już za niespełna dwa tygodnie (9 czerwca) pójdziemy po raz kolejny do lokali wyborczych. Tym razem głosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa opolskiego kandyduje 13 osób. Poznajcie wszystkich kandydatów.

