Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Krapkowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Policjanci z Brzegu poszukują zaginionej Joanny Kozłowskiej. 43-letnia mieszkanka Smolarnika (w gminie Lubsza) po raz ostatni była widziana 6 grudnia po południu na dworcu kolejowym w Brzegu. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi.

Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

Od najbliższej niedzieli (10 grudnia) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Polregio oraz PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec. Sprawdziliśmy najważniejsze zmiany.

Od wtorku 5 grudnia nie ma wiatru, za to utrzymuje się chłodne, wilgotne powietrze i niskie ciśnienie atmosferyczne. W taką pogodę dusimy się spalinami z domowych kotłowni. Większość z nich nadal korzysta z węgla.

Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego.

W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu.

Krajowy kiermasz bożonarodzeniowy, według nowego badania, jest jednym z najpopularniejszych jarmarków świątecznych na świecie – w rankingu pokonał m.in. Ateny, Genewę czy Tokio. Do którego miasta w Polsce powinniśmy więc wybrać się na świąteczne zakupy? To kierunek oblegany przez turystów o każdej porze roku – zobaczcie sami.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

Niestety im niższa kategoria drogi, tym więcej zalegającego na nim śniegu. Służby drogowe w całym województwie opolskim od sobotniego wieczoru intensywnie pracują, aby zapewnić możliwość przejazdu samochodów.

