Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Krapkowice, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krapkowic

Boczniaki ostrygowate to jedne z bardziej popularnych grzybów. Przeważnie kupujemy je w sklepach, ale te grzyby można też samodzielnie uprawiać. W dodatku boczniaki także rosną „dziko”, a pojawiają się późną jesienią. Sprawdź, jak uprawiać boczniaki, ale też jak je zbierać i gdzie ich szukać oraz z czym można pomylić te grzyby.

Od piątku (1 grudnia) na Opolszczyźnie występują intensywne opady śniegu. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne. Najtrudniej jest na południu regionu, ale wszystkie trasy są przejezdne. Na drogach cały czas pracują służby.

Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda!