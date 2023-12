Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Krapkowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krapkowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat”?

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę. 📢 Świąteczna opieka zdrowotna na Opolszczyźnie. Gdzie uzyskać pomoc lekarza w czasie Bożego Narodzenia? Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, wyjątkowy czas w roku. Wiele osób spędzi te dni poza domem, dlatego przypominamy, gdzie w tym okresie można znaleźć pomoc medyczną.

📢 Afera korupcyjna w ratuszu i Big Ben na kominie Elektrowni Opole. O tym pisała "Nowa Trybuna Opolska" 20 lat temu Zajrzeliśmy do gazet z 2003 roku. Niby był już XXI wiek, ale to były jeszcze całkiem inne czasy. Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, a Opole było wstrząsane aferą korupcyjną w ratuszu. Zobacz, czym 20 lat temu żyło Opolskie.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Krapkowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krapkowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nasi rodacy wracają na święta na Podkarpacie. Posłuchaj co mówią! [WIDEO] Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.

📢 Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla nich inne, niż zawsze. Celebryci, którzy w tym roku stracili bliskich Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą. 📢 Znany aktor przed sądem w Olecku Jak wynika z ustaleń prokuratury z Olecka, która wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi I., aktor miał dotkliwie pobić 35-letniego Dawida K., który był przez niego zatrudniony. 📢 Najlepsze wigilijne potrawy z różnych regionów Polski. O wielu z nich mogłeś nie słyszeć. Skąd pochodzi więdka, bryndzylki i zupa brzadowa? Polska wigilia to nie tylko barszcz, makowiec czy pierogi z kapustą i grzybami. W niektórych regionach kraju dawniej królowały potrawy, o których wielu z nas nawet nie słyszało. A szkoda, bo nie tylko wybornie smakują, ale świadczą także o naszej różnorodnej tradycji.

📢 Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty Lider zespołu Ich Troje odwiedził dzieci z domów dziecka z Bogacicy, Bąkowa i Lasowic Małych. Przywiózł im prezenty i zdradził, że sam wychował się w domu dziecka. 📢 Przylatuje do Polski zaledwie na chwilę. Jest prawdziwą ozdobą dla otoczenia. Taka właśnie jest żołna To wyjątkowo piękny ptak. Jest tak barwny i niezwykły, że mogłoby się wydawać, że uciekł z zoo, a nie występuje naturalnie w Polsce. A jednak! Żołna wygląda być może egzotycznie, przylatuje do Polski tylko na chwilę, bo jest tutaj od maja do sierpnia, a poza tym występuje tylko w niektórych częściach kraju, ale jest „swojska”. Zjada osy, zanim jednak się do nich dobierze, obchodzi się z owadami dosyć brutalnie. Gdzie trzeba pojechać, żeby móc ją zaobserwować?

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Krapkowice, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krapkowic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krapkowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozbój w Gogolinie. Przewrócił 50-letnią kobietę, dusił ją, wyrwał jej torebkę i uciekł. Wrócił już za kratki”?

