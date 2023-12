Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Krapkowic czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krapkowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Mieszkańcy tęsknią za takimi imprezami. Tak wyglądały zabawy Andrzejkowe kilkanaście lat temu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 30.11.2023”?

Przegląd listopada 2023 w Krapkowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkańcy tęsknią za takimi imprezami. Tak wyglądały zabawy Andrzejkowe kilkanaście lat temu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 30.11.2023 Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda! 📢 Atak zimy na Opolszczyźnie. Od rana sypie śnieg. Na drogach jest bardzo ślisko We wtorek, 28 listopada 2023 r., rozpoczęła się w województwie opolskim prawdziwa zima, mimo iż kalendarzowo jeszcze przez prawie miesiąc mamy jesień. Sprawdziły się prognozy synoptyków: w województwie opolskim od rana intensywnie pada śnieg. Sytuacja na drogach jest trudna, ponieważ jezdnia jest bardzo śliska.

📢 Te dzieci z powiatu krapkowickiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu krapkowickiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Prasówka grudzień Krapkowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Krapkowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w październiku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne siatkarki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. 📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do bijatyki uczniów dwóch szkół w Kluczborku. Mówi o współwinie rodziców Sprawą brutalnej bójki uczniów w Kluczborku odbiła się echem w całej Polsce. Odniósł się do niej nawet minister edukacji Przemysław Czarnek. Dyrektorzy szkół spotkali się na naradzie ze starostą i zapowiadają zmiany, aby zapobiec podobnym bijatykom. Policja prowadzi dochodzenie karne w sprawie pobicia, które jest przestępstwem. 📢 Wspaniałe imprezy w klubach Ferre, Discoplex A4, Aqarium czy Protector. Tak się bawiliście przed laty w kultowych opolskich dyskotekach Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Nowy rozkład jazdy pociągów Intercity na sezon 2023/2024 województwo opolskie. Będą nowe pociągi do Wiednia i Berlina Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia. 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Powiat krapkowicki z sukcesem wykorzystuje fundusze unijne Powiat krapkowicki leży w centralnej części województwa opolskiego, w odległości około 25 km od stolicy regionu. Jest położony na szlaku komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym, z bezpośrednim dostępem do autostrady. Ten atut wraz z tradycjami przemysłowymi oraz rolniczymi regionu, przekłada się na jego potencjał inwestycyjny. Starostwo powiatu z powodzeniem wykorzystuje dotacje unijne oraz zapewnia wsparcie i promocję biznesu, dzięki czemu lokalna gospodarka unowocześnia się. A co najbardziej doceniają mieszkańcy na co dzień? 📢 Opolskie Pomniki Historii. Jest już siedem takich zabytków. To świetny cel na weekendowe wycieczki Co ciekawe, wśród siedmiu opolskich Pomników Historii nie ma ani jednego zabytku z Opola. Na razie, bo lista ciągle się powiększa. Na 100-lecie odzyskania niepodległości w 2018r. liczyła sto historycznych miejsc w Polsce. Teraz takich prezydenckich zabytków jest już 125, w tym jeden nowy na Opolszczyźnie. Zobaczcie wszystkie te historyczne perły.

📢 Mieszkańcy Strzelec Opolskich uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Odśpiewali hymn przy pomniku ofiar wojen i przemocy Kwiaty pod pomnikiem ofiar wojen i przemocy złożyli m.in. samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, działacze stowarzyszeń oraz uczniowie szkół i przedszkoli. 📢 Samochodem dostawczym potrąciła motorowerzystę. Następnie uciekła z miejsca zdarzenia Punktami karnymi i wysokim mandatem ukarana została kobieta, która w piątkowy poranek (03.11) potrąciła motorowerzystę i uciekła. Po niespełna godzinie została ona złapana przez krapkowickich policjantów.

