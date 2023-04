Tygodniowy przegląd prasy 9.04.2023: Krapkowice, 2.04-8.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krapkowic

W Wielką Sobotę wierni odwiedzają Boże Groby. To wielowiekowa tradycja, która nadal jest w Polsce bardzo mocno kultywowana.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Krapkowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krapkowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wielki Piątek to jeden z dwóch dni w ciągu całego roku, kiedy obowiązuje post ścisły. Co to oznacza w praktyce i kto jest zobowiązany przestrzegać takiego postu? Kościół jasno określa wiek i liczbę posiłków. Przypominamy, czego nie można jeść w Wielki Piątek. Sprawdzamy także, jakie zwyczaje dawniej towarzyszyły ostatniemu piątkowi przed Wielkanocą. Przepowiadano np. pogodę.