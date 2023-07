Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Krapkowice, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krapkowic

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 21.07.2023 r.

Na Pomorzu nie brak niepokojących miejsc, z którymi wiążą się historie o seansach spirytystycznych, tajemniczych organizacjach i potworach, czasem w ludzkiej skórze. Czy wiecie, które drzwi budziły grozę wśród mieszkańców Gdańska albo który szczeciński park był dawniej cmentarzem? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej przerażających, nawiedzonych i paranormalnych miejsc nad Bałykiem, od Gdańska do Szczecina.

Na Opolszczyźnie, a konkretnie w powiecie krapkowickim, przybędzie jedno miasto. To dlatego, że gmina Strzeleczki jest na ostatniej jednokierunkowej prostej do nadania, a precyzyjniej, przywrócenia jej praw miejskich.

Sezon wakacyjny w pełni, a słońca nie brakuje. Ci, co wyjechali na urlopy, korzystają z ofert biur podróży na wczasach all inclusive, wypoczywając w modnych nadmorskich kurortach. Inni wybrali jeziora, jeszcze inni spacerują po górach. Zobaczcie, co robili w wakacje nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Wakacje w czasach PRL-u i zaraz po nim.

Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

Obcokrajowiec na co dzień mieszkający na terenie powiatu krapkowickiego został zatrzymany w sprawie molestowania seksualnego małoletniej dziewczynki na basenie w Zdzieszowicach. Poszkodowanych może być więcej. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.