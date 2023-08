Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Krapkowicach. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Na terenie województwa opolskiego wykryto 22 nielegalne składowiska odpadów. To efekt kontroli, jaką na Opolszczyźnie przeprowadzili inspektorzy opolskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Już zaledwie dwa miesiące dzielą nas od wyborów parlamentarnych, dlatego partie polityczne intensywnie pracują nad ostatecznym układaniem swoich list wyborczych. Zegar tyka, a politycy mają niewiele czasu, by ustalić strategie i wyłonić kandydatów, którzy będą walczyć o głosy na Opolszczyźnie.

Biskup opolski wysłał ze szpitala nagranie wideo. W słowach skierowanych do wiernych dziękuje za wszelkie modlitwy o jego zdrowie i prosi o dalszą modlitwę w innych ważnych intencjach Kościoła. Kapłan zachęca do działania wspólnotowego i wskazuje dwa nadchodzące duże wydarzenia - odpust w Kamieniu Śląskim i pielgrzymkę piesza na jasną Górę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krapkowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miłośnicy Książek mają dziś swoje święto. Czytamy książki papierowe, e-booki, audiobooki - każda forma jest pożądana. Wielu ludzi nie rozumie fascynacji literaturą, inni nie wyobrażają sobie popołudnia bez lektury. Dziś mamy dla was ciekawe fakty na temat literatury. Jaka książka jest najdroższa na świecie? Czy Remigiusz Mróz napisał najwięcej powieści w historii Polski? Jaka książka cieszyła się w świecie największą popularnością? Jaki gatunek literacki wybieramy najchętniej? Na te i inne pytania poszukaliśmy odpowiedzi.

Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

Od 12 do 15 sierpnia w różnych miastach województwa opolskiego odbywać się będą pikniki wojskowe „Silna Biało-Czerwona”.

Czy da się jechać z prędkością 200 kilometrów na godzinę na zatłoczonym opolskim odcinku autostrady A4? Da się, co udowodnili tylko w ciągu jednego dnia aż trzej kierowcy. Ale teraz słono za to zapłacą, a swoimi autami będą mogli teraz jeździć, ale co najwyżej jako pasażerowie.

Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Grzybiarze z okolic Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.