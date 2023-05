Przegląd prasy z kwietnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Krapkowicach?

Przegląd kwietnia 2023 w Krapkowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Majówka w PRL-u trwała jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak Polacy świętowali 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

Ujawniamy zdjęcia 50 osób z Opolszczyzny i spoza niej, ale mogących przebywać w naszym regionie, poszukiwanych za uchylanie się od płacenia alimentów na swoich bliskich. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z policją. Numery telefonów i adres e-mail można znaleźć pod każdym zdjęciem poszukiwanego. Zebrany materiał pochodzi ze strony poszukiwani.policja.pl. 29.04.2023.