Prasówka z czerwca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Krapkowicach? Bądź na bieżąco

Przegląd czerwca 2024 w Krapkowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak długo trzeba czekać na wizytę do alergologaw Krapkowicach? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do lekarza najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do alergologa zbyt długo. Gdzie w Krapkowicach dostaniesz się do alergologa najszybciej?

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu krapkowickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!