Prasówka z całego tygodnia 25.06.2023 w Krapkowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Opolski sanepid zbadał wodę w 14 kąpieliskach na Opolszczyźnie i jest ona zdatna do kąpieli. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie można się bezpiecznie kąpać w 2023 roku. Sprawdziliśmy, od kiedy do kiedy trwa sezon w opolskich kąpieliskach.

34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek zostali zatrzymani przez opolską policję. To oni są bohaterami filmu, który trafił do internetu. Na filmie nagrano ich, jak uprawiają seks w miejscu publicznym: na murach obronnych, tuż obok opolskiej katedry.

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Krapkowice: pozostałe wydarzenia

Wycieczki tematyczne to świetny sposób na poznawanie nowych miejsc i obyczajów na wakacjach. Wyprawa po mieście czy całym regionie z przewodnikiem, który opowiada fascynujące historie i ciekawostki, to przyjemność i przygoda. Ale które wycieczki tematyczne cieszą się największym uznaniem turystów. Powstał ranking 11 najlepszych wycieczek dostępnych w Europie. To gotowe pomysły na wakacyjne przygody, ale pierwsze miejsce może was zaskoczyć.