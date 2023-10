Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Krapkowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

35-letnia kobieta z powodu nadmiernej prędkości wypadła z drogi, wleciała do rowu, odbiła się od przepustu i wypadła z powrotem na jezdnię, przewracając się na bok. Może mówić o wielkim szczęściu, że jej ani pasażerowi nic się nie stało.

Nieduże mieszkanie w bloku można urządzić bardzo stylowo. Zapraszamy do 48-metrowego lokum na wynajem we Wrocławiu, które sąsiaduje z malowniczą rzeką Odrą. We wnętrzach rządzą modne pastele. Zobacz, jak stworzyć przytulne gniazdko z pozytywną energią. Może wykorzystasz pomysły architektów, którzy wyczarowali tę modną przestrzeń do wygodnego życia?