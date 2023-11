Listopad 2023 w Krapkowicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Do zdarzenia 7 osobówek doszło w piątek (27 października) po godzinie 19 na autostradzie A4. To efekt deszczowej pogody i trudnych warunków na jezdni. Początkowe szacunki mówiły o 6 autach uczestniczących w karambolu.

21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

Prasówka listopad Krapkowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Krapkowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trwa sezon na kiszenie kapusty. Sięgamy po rady, jak ją zrobić tradycyjnymi metodami. Dawniej było okazją do spotkań towarzyskich, bo zajmowało dużo czasu w jesienne długie wieczory. Jak dobrze ukisić kapustę? Ile soli potrzeba do kiszenia? Przepis babci, przekazany przez jej babki jest bardzo prosty. To tylko 3 składniki i ważna proporcja soli. Kapusta wciąż jest jednym z najpopularniejszych warzyw uprawianych i konsumowanych w Polsce.