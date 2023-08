Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Krapkowicach. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krapkowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Będą wyłączenia pasów ruchu na autostradzie A4 na wysokości Odrowąża w powiecie krapkowickim. Powód? Remont wiaduktu”?

Prasówka sierpień Krapkowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Krapkowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziś ostatni dzień międzynarodowej wystawy psów rasowych w Mosznej. Przyjechało ok. 3000 psich piękności z niemal całej Europy i USA Na terenie parku przy Zamku w Mosznej trwa 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Przyjechało prawie 3000 psich piękności z kilkunastu krajów, w tym wiele bardzo utytułowanych.

📢 Takie domy sprzedają komornicy. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 29.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 29.07.2023 r. 📢 To może powodować problemy ze wzwodem. Poznaj 10 mało znanych przyczyn zaburzeń erekcji. To dotyczy również młodszych mężczyzn Zaburzenia erekcji mogą się pojawić na różnych etapach życia. Chociaż zazwyczaj kojarzą się z dojrzałym wiekiem, to ostatnie badanie pokazuje, że wielu mężczyzn po trzydziestce najprawdopodobniej ma zaburzenia erekcji lub zna kogoś, kto je ma. Dowiedz się, co może być przyczyną problemów ze wzwodem.

📢 4 etap Tour de Pologne na Opolszczyźnie. Meta w centrum Opola. Będzie dużo utrudnień drogowych W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80 wyścig kolarski Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. We wtorek 1 sierpnia kolarze przejadą przez Opolszczyznę. Zobaczymy wielkie sportowe widowisko, ale musimy się pogodzić z utrudnieniami na drogach. 📢 Rozbudowa szpitala w Krapkowicach to spełnienie marzeń i ambitnych celów. Powstanie nowe skrzydło z nowoczesnymi oddziałami W uroczystej atmosferze podpisano w czwartek umowę, która zainauguruje rozbudowę Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Będzie to największa inwestycja w historii powiatu krapkowickiego, która pochłonie 36 mln zł.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe fotki, poniżej link do galerii ze zdjęciami

📢 Obcokrajowiec zatrzymany na basenie w Zdzieszowicach. Miał molestować dziewczynkę. Śledczy sprawdzają, czy ofiar jest więcej Obcokrajowiec na co dzień mieszkający na terenie powiatu krapkowickiego został zatrzymany w sprawie molestowania seksualnego małoletniej dziewczynki na basenie w Zdzieszowicach. Poszkodowanych może być więcej. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

📢 Master Truck Show 2023 przeszedł do historii. Za najpiękniejszą ciężarówkę całego zlotu uznano szwajcarski zestaw Purple Rain Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można było podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Były też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle. 📢 Cuda techniki zaparkowały w Strzelcach Opolskich w sołectwie Mokre Łany. Można było podziwiać prawdziwe cacka To jest pierwszy tego typu piknik w sołectwie Mokre Łany. Zabytkowe samochody zaparkowały przy boisku. Podczas imprezy uczestnicy wybrali także najpiękniejszy pojazd - wygrał "Dzik", nietypowy ciągnik rolniczy.

📢 Oto najbardziej niebezpieczne drogi Opolszczyzny. Na zatłoczonych i starych drogach ludzie ginęli często 10.07.2023 Tylko od początku wakacji 2023 na drogach województwa opolskiego w czterech wypadkach zginęło pięć osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia przez okres wakacji na stronie opolskiej policji i w mediach społecznościowych obserwować można mapę z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu. 10.07.2023. 📢 Pożar młodnika między Kędzierzynem-Koźlem a Raszową. W akcji również śmigłowiec straży pożarnej 50 arów młodnika spłonęło w lesie między Kędzierzynem-Koźlem a Raszową (gm. Leśnica). W akcji również śmigłowiec ratunkowy.

