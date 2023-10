Wycieczki rowerowe do 34 km od Krapkowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 28 - 29 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Krapkowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 34 km od Krapkowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Krapkowic przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Krapkowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Krapkowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Moszna - Głogówek - Dobra - Kujawy - Moszna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,25 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 200 m

Suma zjazdów: 200 m Piorok poleca trasę mieszkańcom Krapkowic Moszna: Moszna położona jest na szlaku komunikacyjnym łączącym Prudnik z Krapkowicami. Nazwa wioski pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Moschin, rodziny przybyłej do parafii Łącznik w XIV wieku. Jak głosi legenda, Moszna w średniowieczu należała do Zakonu Templariuszy. W roku 1679 właścicielami Mosznej była rodzina von Skall. W 1723 roku, po śmierci właścicielki Urszuli Marii von Skall, wieś przeszła w ręce jej kuzyna nadmarszałka dworu Fryderyka Wielkiego - Georga Wilhelma von Reisewitz. Z tego okresu pochodzi pałac - środkowa część dzisiejszego zamku. W roku 1771 rodzina von Reisewitz straciła Moszną, a majątek został zakupiony na licytacji przez Heinricha Leopolda von Seherr-Thossa - którego rodzina posiadała również na własność zamek i dobra w niedalekiej Dobrej. W 1853 roku Karl Gotthard Seherr-Thoss sprzedał Mosznę Heinrichowi von Erdmannsdorfowi, który zbył ją w 1866 roku Hubertowi von Tiele-Winckler z Miechowic. Jego syn Franz Hubert był pomysłodawcą i budowniczym zamku, wzniesionego po tym, jak w 1896 roku częściowo spłonął barokowy pałac.

Dziadek Franza Huberta, Franz Winckler zaczął pracę jako 16-letni górnik w kopalni srebra „Fryderyk” w Tarnowskich Górach. W Miechowicach Franz Winkler pojawił się w roku 1830, prowadząc księgowość swojego pana-pracodawcy Aresina, właściciela wielu kopalni galmanu i hut cynku. Po śmierci żony i właściciela kopalni ożenił się z bogatą wdową po nim - Marią Aresin. W 1840 roku król pruski nadał mu tytuł szlachecki. Dziedziczką fortuny była jego córka Valeska, która w 1854 roku wyszła za mąż za Huberta von Tiele i to on zakupił w 1866 roku Moszną. Po małżeństwie używali połączonego nazwiska - Tiele-Winckler. Hubert zmarł w 1893 r., a majątek po nim przypadł, zgodnie z zasadą majoratu, najstarszemu synowi - był nim wspomniany Franz-Hubert. W 1895 wszedł w szeregi arystokracji dzięki tytułowi hrabiowskiemu, nadanemu mu przez cesarza Wilhelma. W rok później, po pożarze, odbudował on i rozbudował swoją siedzibę. W 1904 r., a później 1911 i 1912 hrabiego odwiedzał władca Niemiec, przybywając na polowanie i to dla niego wybudowano, w latach 1911-1913 skrzydło zachodnie. Syn Franza Huberta, Claus-Peter w okresie międzywojennym przehulał część fortuny przodków. Umierając bezdzietny, usynowił swojego kuzyna, którego syn miał dziedziczyć majątek i tytuł hrabiowski. Jego rodzina mieszkała do końca wojny w Zamku Moszna, uchodząc do Niemiec przed nadchodzącą armią czerwoną.

Po wojnie losy Zamku układały się różnie - od 1972 do 2013 roku służył za budynek szpitala. Zamek, zgodnie z fantazją Franza Huberta, ma 365 pomieszczeń i 99 wież, z których słynie. Niespotykana architektura Zamku przyciąga rokrocznie do Mosznej rzesze turystów.

Głogówek - Dobra - Kujawy - Moszna

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Po zamkach i pałacach w okolicy Mosznej, Prószkowa i Krapkowic Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,5 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 265 m

Suma zjazdów: 1 263 m Piorok poleca trasę rowerzystom z Krapkowic Wycieczka rowerowa po zamkach i pałacach w okolicy Mosznej, Prószkowa i Krapkowic. Łatwa i przyjemna, lecz prowadząca po drogach asfaltowych o dużym natężeniu ruchu lokalnego. Szczególnie niebezpieczna droga nr 414 w kierunku Pruszkowa przez Bory Niemodlińskie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn - Góra Św. Anny - Moszna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 308 m

Suma podjazdów: 2 199 m

Suma zjazdów: 2 199 m Trasę dla rowerzystów z Krapkowic poleca Reemii

Z Kędzierzyna skierowałem się asfaltem w stronę Łąk Kozielskich, za wsią kiedy asfalt skręca w lewo zjechałem na polną drogę, którą dojechałem do drogi na Leśnicę. W Leśnicy są już kierunkowskazy na Górę Św. Anny i zaczyna się podjazd. Przy drodze drzewa owocowe dają troszeczkę cienia. Po niecałych 2 km zaczyna się Kalwaria z pięknymi kapliczkami i kościółkami ukrytymi wśród drzew - tam zjechałem z asfaltu, minąłem Muzeum Czynu Powstańczego. Jak zobaczyłem przed sobą schody to pojawiły się wątpliwości czy zjazd z asfaltu to dobra decyzja ;) Za schodami na szczęście było już mniejsze nachylenie.

Po oglądnięciu Klasztoru zjechałem na ryneczek gdzie w informacji turystycznej dostałem świetną mapę okolic ze wszystkimi trasami i szlakami rowerowymi.

Tak wyposażony udałem się w dalszą drogę. Z ryneczku szybki zjazd kostką pod pomnik, potem ścieżka w lesie (miejscami dosyć stroma) do kamiennej drogi prowadzącej w stronę amfiteatru. Do samego amfiteatru nie dojeżdżałem tylko zielonym szlakiem i potem żółtym rowerowym pojechałem w stronę Żyrowa gdzie jest piękny pałac, folwark i kościółek. Przed Żyrowem miejscami droga jest mocna zarośnięta i jedzie się w 30 cm trawie.

Z Żyrowa dalej żółtym rowerowym w stronę Gogolina. Trasa biegnie częściowo polnymi drogami, szutrowymi i bocznymi asfaltowymi.

Za Gogolinem są Krapkowice, gdzie niestety moja mapka ze szlakami się kończy i jestem skazany na asfaltową drogę 409 na Prudnik. Początkowo jest ścieżka rowerowa, potem trzeba szosą. Droga jest dosyć monotonna, a słoneczko coraz bardziej praży :( Krótki postój na sfotografowanie wiatraków i bocianów i dojeżdżam do Mosznej. Zamek jest niesamowity, jak z bajki. Do tego otoczony parkiem z pięknymi starymi drzewami - zwłaszcza dębami. Siadam w cieniu jednego z takich dębów i czekam na transport do domu :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn Koźle - Racibórz zachodnim brzegiem Odry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 929 m Trasę dla rowerzystów z Krapkowic poleca Mique

Od mostu nad Odrą pomiędzy miejscowościami Cisek i Bierawa szutrówkami i lokalkami, wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i starorzeczy Odry, do promu Grzegorzowice, i dalej do Raciborza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kamieniołomy Strzelce Opolskie Stopień trudności: 3.0

Dystans: 21,96 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 96 m

Suma zjazdów: 114 m Trasę dla rowerzystów z Krapkowic poleca Wojtek0280 Pierwsza część trasy przebiega przez czynny kamieniołom wapienia położonego w północnej części miasta, a druga część - przez zamknięty kamieniołom, który znajduje się po drugiej stronie ulicy 426.

Nawiguj

