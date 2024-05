Rowerem do 34 km od Krapkowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Krapkowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Krapkowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Krapkowic proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Krapkowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Krapkowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w Krapkowicach ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 45%. W niedzielę 26 maja w Krapkowicach ma być 25°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 37%. 🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn - Góra Św. Anny - Moszna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 308 m

Suma podjazdów: 2 199 m

Suma zjazdów: 2 199 m Rowerzystom z Krapkowic trasę poleca Reemii Z Kędzierzyna skierowałem się asfaltem w stronę Łąk Kozielskich, za wsią kiedy asfalt skręca w lewo zjechałem na polną drogę, którą dojechałem do drogi na Leśnicę. W Leśnicy są już kierunkowskazy na Górę Św. Anny i zaczyna się podjazd. Przy drodze drzewa owocowe dają troszeczkę cienia. Po niecałych 2 km zaczyna się Kalwaria z pięknymi kapliczkami i kościółkami ukrytymi wśród drzew - tam zjechałem z asfaltu, minąłem Muzeum Czynu Powstańczego. Jak zobaczyłem przed sobą schody to pojawiły się wątpliwości czy zjazd z asfaltu to dobra decyzja ;) Za schodami na szczęście było już mniejsze nachylenie.

Po oglądnięciu Klasztoru zjechałem na ryneczek gdzie w informacji turystycznej dostałem świetną mapę okolic ze wszystkimi trasami i szlakami rowerowymi.

Tak wyposażony udałem się w dalszą drogę. Z ryneczku szybki zjazd kostką pod pomnik, potem ścieżka w lesie (miejscami dosyć stroma) do kamiennej drogi prowadzącej w stronę amfiteatru. Do samego amfiteatru nie dojeżdżałem tylko zielonym szlakiem i potem żółtym rowerowym pojechałem w stronę Żyrowa gdzie jest piękny pałac, folwark i kościółek. Przed Żyrowem miejscami droga jest mocna zarośnięta i jedzie się w 30 cm trawie.

Z Żyrowa dalej żółtym rowerowym w stronę Gogolina. Trasa biegnie częściowo polnymi drogami, szutrowymi i bocznymi asfaltowymi.

Za Gogolinem są Krapkowice, gdzie niestety moja mapka ze szlakami się kończy i jestem skazany na asfaltową drogę 409 na Prudnik. Początkowo jest ścieżka rowerowa, potem trzeba szosą. Droga jest dosyć monotonna, a słoneczko coraz bardziej praży :( Krótki postój na sfotografowanie wiatraków i bocianów i dojeżdżam do Mosznej. Zamek jest niesamowity, jak z bajki. Do tego otoczony parkiem z pięknymi starymi drzewami - zwłaszcza dębami. Siadam w cieniu jednego z takich dębów i czekam na transport do domu :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn- Dziergowice (szutrówkami po gminie Bierawa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 724 m

Suma zjazdów: 703 m Rowerzystom z Krapkowic trasę poleca Mique Niedzielna wycieczka szutrowymi drogami polnymi od Kędzierzyna po Dziergowice wzdłuż Doliny Odry.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: z Opola do domku przez Górę Św. Anny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 106,35 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 320 m

Suma podjazdów: 1 584 m

Suma zjazdów: 1 487 m Lukas poleca trasę mieszkańcom Krapkowic Dziś to wyszedł szybki i niezły spontan, obudziłem się rano i po spojrzeniu za okno i stwierdzeniu, że pogoda się klaruje na fajny dzień, usiadłem do kompa i popatrzyłem na rozkład jazdy pociągów do Opola, no i znalazłem 8:08 odjazd z Rybnika, a wstałem o 7:25, żeby było śmieszniej ;), więc ruchy z rana dostałem dość duże, wszystko spakowane, rower sprawny no i ruszamy o 7:55 na PKP, kupujemy bilet i jedziemy cugiem do Opola, aby potem pokręcić do domku...

Na początku już się można zdenerwować siadając do pociągu, gdzie człowiek płacie 9 zita za przewóz roweru, a tu wagon z przedziałami i trzymać go trzeba w przedsionku, obok WC, gdzie ciągle ktoś wchodzi i wychodzi, żałosne, samo wejście do tego wagonu niby przeznaczonego do przewozu rowerów jest masakryczne, napisałem rowerów, był tylko mój, a już miejsca nie było na więcej, masakra, do reklamy PKP Intercity przedstawiam kilka fotek ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Krapkowic

🚲 Trasa rowerowa: Dobrzeń - Większyce - Dobrzeń Stopień trudności: 2.0

Dystans: 172,39 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 3 018 m

Suma zjazdów: 3 030 m Trasę rowerową mieszkańcom Krapkowic poleca Piast

Piękna pogoda zmobilizowała mnie do wyprawy która ze względu na dystans zalicza się do tras trudnych.Celem był neogotycki pałac z 1871 roku w Większycach. W chwili obecnej jest on własnością prywatną i mieści się w nim restauracja.Trasa piękna z wieloma ciekawymi miejscami że wspomnę tylko o paru do których polecam się wybrać,to jest Kamień Śląski - zespół pałacowy i folwarczny z XVII/XVIII w,tor Silesia Ring to nowoczesny obiekt powstały w 2016 roku na terenie lotniska w Kamieniu Śląskim,wioska indiańska i przystań kajakowa w Staniszczach Małych ,Dino Park w Krasiejowie oraz jeziora Turawskie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po zamkach i pałacach w okolicy Mosznej, Prószkowa i Krapkowic Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,5 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 265 m

Suma zjazdów: 1 263 m Piorok poleca trasę rowerzystom z Krapkowic

Wycieczka rowerowa po zamkach i pałacach w okolicy Mosznej, Prószkowa i Krapkowic. Łatwa i przyjemna, lecz prowadząca po drogach asfaltowych o dużym natężeniu ruchu lokalnego. Szczególnie niebezpieczna droga nr 414 w kierunku Pruszkowa przez Bory Niemodlińskie.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Krapkowicach

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.