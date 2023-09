Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Krapkowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego.

Przedstawiciele pięciu opolskich gmin podpisali z wojewodą opolskim umowy dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w żłobkach lub stworzenia całkiem nowych placówek. Kwota dofinansowania ich projektów w ramach programu „Maluch+” to blisko 5 mln złotych.