Przegląd prasy z Krapkowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.10.2023

W okresie wzmożonych zachorowań częściej zastanawiamy się, jak możemy wspomóc nasz organizm i jego układ odpornościowy. Suplementacja, aktywność fizyczna i odpowiednia dieta to kilka z czynników, które mogą nam pomóc w walce z sezonowymi infekcjami. Są też rzeczy, których nie powinniśmy robić – np. nie jeść i nie pić konkretnych pokarmów i napojów, które mogą obniżyć naszą odporność. Zobacz, co jest w tej grupie produktów i ogranicz ich spożycie w trosce o swoje zdrowie.

Ojciec przepisał gospodarstwo na córkę. Popularna praktyka, gdy kolejne pokolenie przejmuje gospodarkę. Nowa właścicielka pracuje w gospodarstwie, ale nie stanowi to jej jedynego zajęcia. Jest zatrudniona na etacie i zastanawia się, czy spełnia kryteria i może dokupić ziemię lub wnioskować o dopłaty jak każdy inny rolnik. Zamierza rozwijać gospodarstwo. O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy kobieta spełnia kryterium rolnika aktywnego zawodowo?

Trwa sezon na kiszenie kapusty. Sięgamy po rady, jak ją zrobić tradycyjnymi metodami. Dawniej było okazją do spotkań towarzyskich, bo zajmowało dużo czasu w jesienne długie wieczory. Jak dobrze ukisić kapustę? Ile soli potrzeba do kiszenia? Przepis babci, przekazany przez jej babki jest bardzo prosty. To tylko 3 składniki i ważna proporcja soli. Kapusta wciąż jest jednym z najpopularniejszych warzyw uprawianych i konsumowanych w Polsce.