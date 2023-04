Przegląd prasy z Krapkowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.04.2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisał 15 umów z opolskimi gminami na kwotę 5,5 mln zł w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Skierowany jest do mieszkańców budynków wielorodzinnych i pozwala otrzymać dofinansowanie na termomodernizację.

Europejskie miasta to nie tylko turystyczne atrakcje, ale także miejsca, w których zdarzają się kradzieże i inne przestępstwa. Z pewnością każdy podróżnik chce ustrzec się przed kradzieżą, szczególnie na wakacjach za granicą. Dlatego warto zwrócić uwagę na ranking najbardziej złodziejskich miast w Europie.

Czego nie wolno jeść przy chorej trzustce, a co jest dobre na jej regenerację? Przy stanach zapalnych tego narządu, a także pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych wątroby, zalecany jest specjalny sposób żywienia. To dieta trzustkowa – leczniczy jadłospis o specyficznym składzie posiłków. Zobacz jej zalecenia i sprawdź, co można jeść na diecie trzustkowej, a jakie produkty są niewskazane. Podajemy też jadłospis tygodniowy diety trzustkowej i przykładowe przepisy kulinarne.