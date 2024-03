Przegląd prasy z Krapkowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.03.2024

Krótki trencz to jeden z najlepszych wyborów na wiosnę. Ta kurtka świetnie się sprawdzi u kobiet w różnym wieku i sylwetce. Potrafi ukryć mankamenty figury i uwidocznić, to co jest w niej najzgrabniejsze. To także świetna inwestycja, bo płaszcz trenczowy od wielu lat jest modny i tak pozostanie na dłużej i nieważne, czy jest krótki, czy długi.