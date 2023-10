Przegląd prasy z Krapkowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.10.2023

Niemcy to dla podróżników niezwykle ciekawy kraj, mogący pochwalić się nie tylko wspaniałym zabytkami w tętniących życiem miastach, ale też niesamowitą przyrodą i spokojnymi zakątkami wprost stworzonymi na urlop. Odkryj 7 wyjątkowych atrakcji wyspy Sylt – znajdziesz ją niedaleko polskiej granicy! Z czego słynie i co oferuje turystom?

Planujcie tej zimy wyjazd na narty do Włoch albo Francji? Jeśli tak, mamy złe wieści: kluczowy tunel kolejowy pod Alpami jest wyłączony z użytku, a w najbliższych dniach zamknięty zostanie jeszcze jeden. Może to oznaczać gigantyczne korki i tłok na drogach. Sprawdźcie, gdzie należy spodziewać się utrudnień, by nie spędzić zimowego wyjazdu w korku zamiast na stoku.