Przegląd prasy z Krapkowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.08.2023

Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

Latem doskwierają nam wszelkie owady pijące krew, które często przenoszą groźne choroby. Nie inaczej jest w przypadku pluskwy domowej, czyli łóżkowej. Tego owada trudno zobaczyć, bo jest aktywny w nocy. „Pamiątką” po nim są jednak bąble na skórze, które mogą pojawić się nawet po kilku dniach. Wyjaśniamy, jak rozpoznać pluskwę i jej ugryzienie oraz co robić, by pozbyć się tych uciążliwych owadów z domu.

Czy da się jechać z prędkością 200 kilometrów na godzinę na zatłoczonym opolskim odcinku autostrady A4? Da się, co udowodnili tylko w ciągu jednego dnia aż trzej kierowcy. Ale teraz słono za to zapłacą, a swoimi autami będą mogli teraz jeździć, ale co najwyżej jako pasażerowie.