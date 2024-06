Przegląd prasy Krapkowice 8.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krapkowicach

Prasówka Krapkowice 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Robot kosiarka na domowym trawniku to przysłowiowy „pikuś”. Na rynek rolniczy wchodzą w pełni automatyczne, bezobsługowe maszyny, które na zaprogramowanym polu same posadzą, wyplewią i opryskają. Można je oglądać do niedzieli na Opolagrze w Kamieniu Śląskim.