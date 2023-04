Przegląd prasy Krapkowice 4.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krapkowicach

Sklepy z grami w formie cyfrowej, takie jak Steam, Epic Games Store, GOG czy itch.io od czasu do czasu pozwalają graczom na przypisanie darmowych tytułów do swojej kolekcji. Ma to na celu reklamę i popularyzację korzystania ze sklepu, w którego ofercie pojawia się darmowa gra oraz tej właśnie rozdawanej produkcji. Wiemy już o licznych propozycjach na kwiecień, które można dodać do biblioteki bez wydawania ani grosza. Zobacz, co wiemy na temat darmowych gier w kwietniu 2023 roku.