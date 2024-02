Przegląd prasy Krapkowice 13.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krapkowicach

Prasówka Krapkowice 13.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zdrowie jamy ustnej wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Nieprawidłowa higiena może doprowadzić do chorób serca, nerek, mózgu, a także oczu. Okazuje się, że chorobotwórcze bakterie z ust łatwo mogą przedostać się do oczu i doprowadzić nawet do ślepoty. Cichy złodziej wzroku ukrywa się latami, stopniowo odbierając nam wzrok, a wszystko przez to, że nie myjemy zębów!