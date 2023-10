Przegląd prasy 21.10.2023 Krapkowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krapkowic

19 października do jednego z warszawskich kin zawitały gwiazdy. Odbyła się uroczysta premiera filmu „Różyczka 2” Jana Kidawy-Błońskiego. W tym dniu oczy wszystkich były zwrócone na Magdalenę Boczarską, która wyglądała obłędnie. Jej sukienka wzbudziła wiele kontrowersji.

Po co skupuje się kasztany i ile można na tym zarobić? Rozpoczyna się jesień, pod drzewami widać pierwsze kasztany. Choć te z parku nie są jadalne, mają swoje zastosowanie m.in. w kosmetologii. Co zrobić, gdy zebraliśmy ich za dużo? Do czego kasztany przydadzą się w domu? Na pewno dzieciom do robienia ludzików, niektórzy zachowują je też w ramach przesądów. Znacznie bardziej opłaca się jednak… zanieść je do skupu. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można sprzedać kasztany. Ile płaci się za kilogram? Jak działa skup kasztanów?