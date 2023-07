Przegląd prasy 11.07.2023 Krapkowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krapkowic

Na Opolszczyźnie trwa kryzys związany z niedoborem leków, który dotyka zarówno apteki, ale przede wszystkim pacjentów. W rezultacie brakuje podstawowych preparatów, jak i terapii dla osób z przewlekłymi chorobami. Zmusza to wielu pacjentów do podróżowania do innych miast, czasem oddalonych nawet o kilkaset kilometrów, celem zdobycia potrzebnego preparatu. W obliczu rosnącego niedoboru leków, przyszłość zdrowia publicznego w regionie stoi pod znakiem zapytania.