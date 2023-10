Przegląd prasy 10.10.2023 Krapkowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krapkowic

Pozarolnicza działalność gospodarcza to sposób na poprawę domowego budżetu, zróżnicowanie źródeł dochodów, czasem również samej pracy, ponieważ taka działalność nie musi być świadczeniem usług sprzętem rolniczym. Przed rozpoczęciem pojawia się ważne pytanie: czy mogę zostać w KRUS, jeśli zaczynam pozarolniczą działalność? Jeśli tak, to o ile wzrośnie składka i co z kwotą graniczną?