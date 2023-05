Prognoza pogody na jutro (17.05) dla Krapkowic. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pogoda na jutro (środa, 17.05) dla Krapkowic

Prognozowana na jutro temperatura to 11°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 7°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 99 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2.9 mm deszczu. Może Ci sie przydać parasol.