Prasówka z Krapkowic 9.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02, w Krapkowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szybkie pączki bananowe na tłusty czwartek. Ten przepis zrobisz w 20 minut. Doprawiam je tak jak szarlotkę”?

Prasówka Krapkowice 9.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szybkie pączki bananowe na tłusty czwartek. Ten przepis zrobisz w 20 minut. Doprawiam je tak jak szarlotkę Smakowite, szybkie i puszyste pączki bananowe z dodatkiem rozgniecionych owoców. Banany nadają im wyjątkowej wilgotności, a także są delikatnie słodkie. Nie trzeba do nich dodawać nawet grama cukru, jeżeli korzystacie z bardzo dojrzałych bananów. Te pączki przygotujesz na proszku do pieczenia, więc nie trzeba odstawiać ich do wyrośnięcia. Poznaj przepis na ekspresowe pączki bananowe do kawy.

📢 Wiele osób robi to w ukryciu. Ten niepozorny nawyk może doprowadzić do choroby Alzheimera. Czym grozi dłubanie w nosie? Dłubanie w nosie to czynność, która wzbudza wiele kontrowersji. Niby obrzydliwe, ale na „kopaniu” przyłapanych zostało wiele osób. Jak się okazuje, dłubanie w nosie może mieć poważne konsekwencje. Australijscy naukowcy opublikowali wyniki badania, które sugerują, że grzebanie w nosie może zwiększyć ryzyko rozwoju demencji.

📢 Beata Ścibakówna była i jest piękną kobietą. Jej zdjęcia z lat młodości robią w sieci furorę. Sprawdź, jak bardzo się zmieniła Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

Prasówka 9.02 Krapkowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krapkowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przepis na ciasto do pizzy prosto od włoskiego szefa kuchni. Sprężyste, elastyczne i obłędnie smaczne. Lepszego przepisu nie znajdziesz Ciasto na pizzę powinno być elastyczne i sprężyste. Można to osiągnąć dzięki kilku łatwym trikom, prosto od włoskiego szefa kuchni. Wypróbuj nasz przepis na najlepsze ciasto do pizzy i zachwyć rodzinę doskonałym wypiekiem, jak z neapolitańskiej pizzerii.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Twój oddech pachnie jak kupa? Poznaj 7 możliwych powodów, przez które masz kałowy oddech Nieprzyjemny zapach z ust może być powodem dyskomfortu. A jeżeli aromat, jaki wydychamy, przypomina kupę, to poziom zakłopotania może rosnąć. Co oznacza zapach kału z ust? Powodów może być wiele. Sprawdź 7 najczęstszych przyczyn, które mogą powodować, że twój oddech pachnie jak kupa. Co zrobić, gdy ma się nieprzyjemny zapach z ust? 📢 Druga fala rolniczych protestów wyjeżdża na drogi w piątek. Kierowców czeka masa dotkliwych utrudnień W piątek zaczyna się dziesięć dni blokad i protestów rolniczych, na drogach całego województwa opolskiego. Utrudnienia będą duże. Rolnicy chcą nawet wyjechać na autostradę A4 i zablokować dojazdy do autostrady. Wojewoda Monika Jurek jest temu przeciwna.

📢 Rozgrzewająca maść na bóle stawów i mięśni. Zrobisz ją sam! Przyniesie ulgę przy dnie moczanowej i reumatyzmie Męczą cię bóle mięśni lub stawów? Możesz sobie pomóc robiąc samodzielnie rozgrzewającą i przeciwbólową maść z jałowca. Warto stosować ją u osób z dną moczanową, reumatyzmem oraz do masaży. Wypróbuj prosty przepis od Zielarki z Kampera. 📢 Co wiemy o chorobie X? Ujawniono przerażające szczegóły. Badacze zawężają potencjalnych sprawców nowej epidemii i podają jej nazwę Choć choroba X to hipotetyczny patogen, przygotowania do nowej pandemii trwają już siódmy rok, bo zaczęły się jeszcze przed COVID-19. Kolejna zaraza ma być nie 7, a 20 razy bardziej śmiercionośna niż ostatnia. Naukowcy pracują m.in. nad szczepionką, która według niektórych teorii już dawno jest gotowa. Co wiemy na temat choroby X? Naukowcy zdradzili kolejne szczegóły.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.