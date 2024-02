Prasówka z Krapkowic 7.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Komora laminarna i aparat do bardzo szybkiego oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki trafiły do Zakładu Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. To dary od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opolanie co roku hojnie wspierają akcję Jurka Owsiaka dla chorych dzieci.