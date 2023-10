Prasówka z Krapkowic 3.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zatrzymanie samochodu jadącego zbyt szybko tym razem nie zakończyło się mandatem, tylko eskortą policyjną do szpitala. Sierż. sztab. Damian Kmiecik z komendy policji w Namysłowie pomógł dostać się rannej kobiecie do szpitala.

Kierowca skody fabii stracił panowanie nad kierownicą i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Na szczęście nikt nie nadjeżdżał z naprzeciwka. Obrażenia odniósł jednak kierowca skody, który po wyzdrowieniu stanie przed sądem.

Agrest to niezbyt wymagający krzew i bardzo zdrowych i smacznych owocach. Najczęściej w ogrodach sadzi się zwykłe formy krzewiaste, ale warto zwrócić uwagę na tzw. agrest pienny, czyli szczepiony na pniu. Łatwiej z niego zbierać owoce, a także pielęgnować, a w uprawie jest równie łatwy, co zwykły. Radzimy, kiedy sadzić taki agrest i co mu zapewnić, by dobrze rósł.