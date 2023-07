Prasówka z Krapkowic 28.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Samochody używane obecnie sprzedają się szybciej niż przez pandemią. W czerwcu 2023 roku średni wiek samochodu używanego sprzedawanego w naszym kraju wynosił 12 lat, a do sprzedaży trafiło 194 410 takich aut. Co odpowiada za ten trend? Problemy zakupem nowego auta z salonu!

Prasówka 28.07 Krapkowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krapkowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Poznaliśmy już ofertę darwmoych gier w PlayStation Plus Essential na sierpień 2023. Abonenci wkrótce będą mogli przypisać do swojej biblioteki trzy fantastyczne pozycje, w tym jedną hitową grę sportową. Dodano również ciekawe produkcje niezależne, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w sierpniu i od kiedy będzie można przypisać nowe gry do swojego konta.