Prasówka z Krapkowic 23.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

Wycieczki tematyczne to świetny sposób na poznawanie nowych miejsc i obyczajów na wakacjach. Wyprawa po mieście czy całym regionie z przewodnikiem, który opowiada fascynujące historie i ciekawostki, to przyjemność i przygoda. Ale które wycieczki tematyczne cieszą się największym uznaniem turystów. Powstał ranking 11 najlepszych wycieczek dostępnych w Europie. To gotowe pomysły na wakacyjne przygody, ale pierwsze miejsce może was zaskoczyć.