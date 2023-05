Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Krapkowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata?

Powstał nowy ranking najlepszych w Europie aquaparków. Eksperci wzięli pod uwagę opinie gości i popularność danej atrakcji wśród internautów. Okazało się, że pierwsze miejsce w najnowszym zestawieniu zajął polski aquapark. Która z naszych krajowych atrakcji jest tak dobra? Jakie inne aquaparki w Europie najbardziej warto odwiedzić, jakie atrakcje szykują i ile kosztuje wstęp? Zapraszamy do krótkiego informatora, w którym przedstawiamy najlepsze parki wodne w Europie.

Kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Opolscy policjanci zaczęli go gonić. Uciekający 29-letni kierowca nie wyrobił na zakręcie i wylądował w rowie.

Klub radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego zaproponował nazwanie placu przed dworcem PKP w Opolu imieniem jednej z pięciu artystek związanych z Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Do wyboru będzie pięć znanych wokalistek, w tym Ewa Demarczyk i Anna Jantar. Poznaj listę kandydatek na patronkę placu.

Dni Opola 2023 odbędą się w dniach 19-21 maja w klimacie Jubileuszu 60-lecia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na rynku odsłonięte zostaną nowe gwiazdy, będą także koncerty i spotkania z artystami.

Matura rozszerzona z matematyki 2023 to wybór osób, które chcą studiować na kierunkach ekonomicznych, politechnikach czy w szkołach wojskowych. Do egzaminu maturzyści przystąpili w piątek 12 maja o godzinie 9.00, a na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. Teraz możesz zobaczyć jak wyglądał arkusz z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023 i proponowane odpowiedzi do zadań. Opublikowaliśmy arkusz CKE dla obu formuł. Odpowiadamy też na pytanie, kiedy maturzyści poznają wyniki z matury.