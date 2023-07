Prasówka Krapkowice 30.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krapkowicach nie minęło Cię nic ważnego

Pierwszy dzień "Fly with us festival" na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej 20 artystów.

8,5 miliona złotych na dwa rodzaje zadań realizowanych przez opolskie samorządy. W opolskim urzędzie wojewódzkim podpisano umowy na dofinansowanie budowy i remontów dróg oraz przewozów PKS.