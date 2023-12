Prasówka Krapkowice 16.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krapkowicach nie minęło Cię nic ważnego

Suszone śliwki mają liczne właściwości zdrowotne i ich obecność w diecie jest bardzo pożądana, istnieje jednak kilka przeciwwskazań do ich spożycia. Choć większość osób może bezpiecznie jeść je na co dzień, to niektórzy mogą odczuwać przykre skutki uboczne. Sprawdź, jakie dolegliwości wykluczają suszone śliwki z diety.