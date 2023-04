Prasówka 5.04.2023 Krapkowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krapkowic

Zabawy wielkanocne to świetna rozrywka dla dzieci i młodzieży, choć mogą one wciągnąć niejednego dorosłego. Święta są czasem spotkań z najbliższymi i odpoczynku. Warto, by najmłodszym nie kojarzyły się jedynie z jedzeniem i oglądaniem telewizji. Niestety, często jedyną aktywnością fizyczną jest spacer, a przecież jest tyle ciekawych zabaw. Poznaj 11 pomysłów na super rozrywkę.